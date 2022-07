"Creepy Teepee 2022 naštěstí zůstane v Kutné Hoře! Uskuteční se na místě, kde je každoročně pořádaná pouť. S ohledem na konání festivalu OLDstars on the Road 2022: Kutná Hora v sedleckém pivovaru to však není ideální řešení. Každopádně jsem samozřejmě rád, že se Creepko vůbec uskuteční a nebude se přesouvat do jiného města. Věřím, že se také pořadatelé vzájemně domluví a obě akce proběhnou v rámci provizorních opatření plnohodnotně!," informoval na svém facebookovém profilu radní Štěpán Drtina.