1. srpna - Příšerákovi 2

2. srpna - Gump - pes, který naučil lidi žít. Před samotnou produkcí filmu bude možné se od 20 hodin setkat s hlavním hrdinou filmu psem Gumpem, herečkou „Naty Jahodu“ – Natálkou Rožkovou a autorem knihy, scénáře a producentem filmu Filipem Rožkem. K zakoupení bude i kniha, kdy výtěžek z prodeje knihy půjde na podporu „Klubu Sluníčko“ Kutná Hora

3. srpna - Cesta domů

4. srpna - Prvok, Šampón, Tečka a Karel

PODÍVEJTE SE: K Jelínkům do Bylan dorazil kníže pornofolku Záviš

Hudební produkce (od 19 hodin):

1. srpna - Oliverová Dálka (Nymburk) legendární nymburská skupina soustředěná okolo básníka, spisovatele Lukáše Trejbala. Skupina vydala po několika letech dlouho očekávané CD " Magi Jidaki" , které představí ve své hudební produkci

2. srpna - Simulantenbande (Pardubice a blízké okolí) - hudební uskupení s blízkou vazbou na Kutnou Horu. Někteří členové zde v mladí studovali, a jejích hudební produkce nás vrátí do nejlepších let rocku, zazní skladby z repertoáru Rolling Stones, The Doors, Yardbirds , jetrho Tull a Boba Dylana.

3. srpna - Martyho Banda - uskupení kolem kytaristy, skladatele a zpěváka Martina Hona. Martin Hon představí nové složení skupiny

4. srpna - Poslední den zakončí Luboš Pospíšil, který vystoupí akusticky s kytarou a po něm skupina, která patři jíž tradičně k filmové produkci - Vesper. Členové skupiny Vesper zahrají věci ze své nové desky "Vesper VI"

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.