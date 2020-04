ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„V souvislosti s doporučením vlády o postupném uvolňování karanténních opatření GASK otevře návštěvníkům své výstavní prostory. Od 26. května bude za přetrvávajících bezpečnostních podmínek možné vstoupit do nyní uzavřených prostor a prohlédnout si například návštěvnicky velmi atraktivní výstavu Jiří Trnka / V zahradách imaginace, která je, oproti původnímu plánu, prodloužena až do konce června 2020. Prodlouženy budou i další výstavy – Artikl / Sedm let s uměním, prezentující díla umělců mladší a střední generace, dále výstava Jaroslavy Severové / Nejisté skutečnosti, dotýkající se témat přesahů grafiky do ostatních druhů médií, či výstavní projekt Srdce velkoměsta II," uvedla mluvčí středočeské galerie Nikola Bukajová.

Galerie chystá i nové projekty

Kromě prodloužených stávajících výstav nabídne GASK letos i několik nových výstavních projektů. V druhé půli července například otevře výstavu českého umělce Stanislava Diviše nazvanou Květy z ráje. V kurátorském výběru Ivana Neumanna se objeví nejnovější obrazy Stanislava Diviše, ale i některá starší díla z devadesátých let. K výstavě vyšel katalog s texty kurátora a bohatým obrazovým doprovodem.

„Podzimní výstavní sezonu zahájíme 19. září 2020, a to otevřením site-specific projektu Michala Škody nazvaného Kontinuální doteky, který se soustředí zejména na autorovy vizuální deníkové záznamy," prozradila Nikola Bukajová.

V říjnu bude GASK hostit multimediální výstavu, konanou u příležitosti stoletého výročí narození předního českého scénografa a architekta Josefa Svobody, jedné z nejvýraznějších osobností současné divadelní scénografie. Josef Svoboda se jako vizionář a inovátor v oblasti světelných technologií, který neúnavně propojoval svět vědy a umění, navždy zapsal do dějin divadla. V GASK budou představeny jeho vybrané projekty. Výstavu provází bohatý doprovodný program.

Mladí umělci vystavují i mimo galerii

Hlavní výstavní program GASK doplní i několik menších projektů v samostatných výstavních prostorách – Projectroomu, Experimentálním prostoru, Whiteboxu a Café Fatal – zaměřených zejména na mladé umělce. Poslední výstavní událostí roku bude zahájení výstavy kreseb předního českého představitele geometrické abstrakce Jana Kubíčka.



S projektem Tvář baroka bude volně tematicky spojen také letošní druhý ročník koncertního a soundartového festivalu v dramaturgii Pavla Klusáka Day of Sound, plánovaný na 4. září 2020.

V rámci letošních oslav 10 let fungování GASK v prostorách jezuitské koleje se budou v souvislosti s projektem Tvář baroka konat série výstavních a doprovodných programů, zmiňme například Barokní audiovize od studia Krutart.

V letních měsících GASK současně počítá s realizací letního příměstského tábora pro děti, který se uskuteční v srpnu. Na léto připravuje Lektorské centrum a Knihovna GASK i komentované prohlídky jezuitské koleje s architektem Janem Hájkem nebo lekci jógy v netradičním prostředí – Jó/GASK.