/FOTOGALERIE/ Předposlední červencový víkend v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře patřil tanci a divadlu. V prostorách bývalé jezuitské koleje začal již odpoledne nahlédnutím do tvůrčí práce tanečního uskupení Pulsar, na večer bylo potom přichystáno divadelní představení souboru Geisslers Hofcomoedianten Pudl a Pudr.

Nedělní letní odpoledne v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře, Geisslers Hofcomoedianten, 16.7.2023. | Foto: se souhlasem Galerie Středočeského kraje

Ti kdo se rozhodli v GASK strávit celý půlden si mohli navíc tanec a divadlo proložit ještě tradiční komentovanou prohlídkou jezuitské koleje v podání knihovníka GASK Petra Adámka a restaurátora Baugutových soch před budovou koleje Martina Kulhánka. Další významnou akci připravují v galerii na poslední měsíc letošních letních prázdnin, v sobotu 26. srpna se zde uskuteční již pátý ročník jedinečné hudební události s názvem A Day of Sound.

A Day of Sound 2021 v GASK:

Zdroj: Youtube

A Day of Sound nabízí propojení myšlenek současných galerijních umělců s těmi, kteří se vyjadřují zvukem. Letošní ročník představí silná jména experimentální hudební scény z Norska a Německa. Chybět nebude ani slovenská multiinstrumentalistka Barbora Tomášková. Dramaturgem programu je hudební kritik a spisovatel Pavel Klusák. Program je tradičně situován jak do vnitřních prostor bývalé jezuitské koleje, tak do přilehlého prostranství zahrad s vodním pódiem a působivým výhledem na chrám sv. Barbory. Více informací a kompletní program najdete na webu GASK.