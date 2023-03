Zdroj: Youtube

GASK z pohledu dronu.

Nabitý program čeká příznivce GASK i během dalších sobot. 18. března od 17.00 jste srdečně zváni na vzpomínkové setkání s hercem Davidem Prachařem o sestrách Válových k výstavě Cesta předurčena osudem a o týden později, 25. března od 16.00, na slavnostní zahájení nových výstav ZKUSMOS Vojtěcha Hrubanta a Vojtěcha Trochy a NATURALLISMUS studia LLEV.

Zkrátka nepřijdou ani nejmenší

Máte děti nebo vnoučata ve věku od dvou do pěti let? Potom s nimi můžete vyrazit ve středu 15. března od 10.30 na výtvarné zastavení s názvem Cesta za sny, které připravilo Lektorské centrum GASK. Kde se berou sny? Můžeme na ně výtvarně reagovat? Vydejte se na dobrodružnou cestu do podvědomí umělců, ale i do snových představ českých surrealistů Mikuláše Medka, Jindřicha Štyrského a Toyen. Podrobnosti najdete na webu GASK.

A jeden tip na závěr, tentokrát zejména pro návštěvníky Kutné Hory. Hlavně pro ně připravilo Lektorské centrum spolu s dalšími místními institucemi miniprůvodce "Spolu… Kutnou Horou". Průvodce vás provede po pamětihodnostech města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO, ale i po méně známých místech. Knížečka zahrnuje krátké texty, ale i úkoly pro společné chvíle při pátrání, pročítání a vymýšlení, takže je ideální také pro rodiny s dětmi. Miniprůvodce si můžete zakoupit v GASK shopu v sídle galerie.