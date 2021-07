Férový okruh představuje sofistikovaný projekt francouzského sochaře Gwénaëla Morice, který vytváří design z plastových obalů produktů, běžně používaných v evropských domácnostech. Jde především o přepravky, krabice či běžný obalový materiál drogistických výrobků, potravin, tekutin a podobně.

„Férový okruh pomyslně propojuje bretaňské přístavní městečko Lorient, kde umělec žije a tvoří, spolu se dvěma výstavními místy v Čechách, jimiž jsou Galerie Středočeského kraje – GASK v Kutné Hoře a arto.to galerie v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou. Ostatně trasu z francouzského Lorientu do Čech autor velmi dobře zná, jezdí po ní pravidelně od počátku devadesátých let, a to díky své ženě pocházející právě z České republiky,“ prozradila vedoucí PR a marketingu Galerie Středočeského kraje Petra Bartušková.

Kurátorka sbírky užité grafiky a fotografie Uměleckoprůmyslového musea v Praze Iva Knobloch ještě doplnila zajímavost z autorova života. „Jeho tatínek byl popelář a on sám tak odjakživa inklinoval k použitým, vyhozeným předmětům nebo materiálům stejně jako k hledání podstatných hodnot. Je nadaný silnou transcendentální představivostí, která pracuje s časem. Objekt z umělé hmoty je pro něho totiž prostředkem setkávání s dalšími lidmi, v dlouhodobém procesu,“ popsala.





Férový okruh (Lorient – Libčice nad Vltavou – Kutná Hora) / Gwénaël Morice



kurátorka výstavy: Veronika Marešová

trvání výstavy: 18. 7. – 24. 10. 2021

vernisáž: 17. 7. 2021