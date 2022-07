Herecký velikán Harrison Ford vytvořil mnohé vynikající a zásadní úlohy, ale nic naplat – jeho jméno je navždy spjato právě s Hanem Solo a Indiana Jonesem. Z obou svérázných chlápků se už dávno staly kulty. Pro herce je to na jedné straně požehnání, na té druhé může při své další práci uvíznout v jejich stínu. Forda, rodáka z Chicaga s irsko-německo-židovskými kořeny, ale nic takového v životě nepotkalo.

Od filozofie k truhlařině



I když pocházel z umělecky založené rodiny (jeho matka Dorothy byla rozhlasová herečka, otec Christopher Ford byl herec a později reklamní manažer), herectví ho začalo přitahovat poměrně pozdě. Ještě než mu propadl, studoval filozofii a angličtinu na univerzitě v Riponu. Jako vedlejší obor si zvolil drama, což bral jako vhodný prostředek k seznámení se ženami, které si ho do té doby moc nevšímaly. Jedna se ale přece jen našla. Byla jí Mary Marquardt, s níž odjel zkusit štěstí do Hollywoodu a již později pojal za manželku.

Zpočátku to na větší úspěchy ani zdaleka nevypadalo – dostával jen drobné štěky ve filmu i v televizních seriálech. Kvůli tomu se věčně hádal a znepřáteloval si producenty, takže rodina, do níž postupně přibyli synové Ben a Willard, finančně strádala. Ford si tedy začal přivydělávat truhlařinou (jednu dobu mimochodem pracoval jako pódiový technik rockové skupiny The Doors).

Začalo se mu vést dobře. Stal se finančně nezávislým, nemusel se o role drát. V roce 1973, kdy mu bylo jednatřicet, přijal menší úlohu frajerského řidiče Boba Falfy v komediálním retro-dramatu Americké graffiti, které točil mladý začínající režisér George Lucas. V tu chvíli se propojily osudy dvou velkých osobností.

Meziplanetární pilot



Zásadní roli Hana Sola, meziplanetárního pilota, pašeráka a rebelského bojovníka proti vesmírnému Impériu, nabídl Lukas Fordovi o čtyři roky později v dobrodružné sci-fi Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje. Z Harrisona Forda se okamžitě stala hvězda. V dalších letech navázaly na původní snímek Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder (1980) a Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho (1983), které společně tvoří původní trilogii.

„Chápu úspěch Hvězdných válek, protože jsem měl malé děti, které se na to dívaly s pobožnou úctou. Viděl jsem Epizodu IV doma tolikrát, až jsem nakonec znal nazpaměť role všech ostatních herců,“ uvedl slavný herec na adresu snímku, který se stal celosvětovým popkulturním fenoménem. Postava Hana Sola byla navíc v roce 2003 zvolena Americkým filmovým institutem čtrnáctým největším filmovým hrdinou všech dob.

Bandita i dobrodruh



Koncem sedmdesátých let ztvárnil Ford i hlavní úlohy plukovníka Barnsbyho ve válečném dramatu režiséra Guye Hamiltona Oddíl 10 z Navarone či bandity a zlodějíčka Tommyho v komediálním westernu Rabín a zloděj. Menší postavu plukovníka Lucase vytvořil v Coppolově dramatu z vietnamské války Apokalypsa.

Ikonická role Indiany Jonese vstoupila Fordovi do života začátkem osmdesátých let. Přihrál mu ji už zmiňovaný Geroge Lucas, tentokrát ovšem jako producent. S režisérem Stevenem Spielbergem dospěli k závěru, že bude ideálním představitelem profesora archeologie v Dobyvatelích ztracené archy a dalších filmech s Indianou.

Drama a akce



V roce 1988 si Ford odskočil na pozvání režiséra Romana Polanského do Evropy, aby mu v thrilleru 48 hodin v Paříži sehrál hlavní roli kardiologa Richarda Walkera, jemuž záhadně zmizí manželka. Ve stejném roce se objevil i v romantickém filmu Podnikavá dívka, v němž mu byly spoluhráčkami Sigourney Weaverová a Melanie Griffithová.

K dalším známějším filmům, v nichž si Ford zahrál, patří krimi thriller režiséra Alana J. Pakuly Podezření, sci-fi režiséra Ridleyho Scotta Blade Runner, akční Uprchlík režiséra Andrewa Davise, Pakulovo akční drama Tichý nepřítel, Vysoká hra patriotů režiséra Phillipa Noycea, akční Air Force One režiséra Wolfganga Petersena či mysteriózní snímek režiséra Roberta Zemeckise Pod povrchem. V posledních letech se vrátil i ke svým dvěma nejznámějším rolím, Hanu Solovi i Indianu Jonesovi.

Pilot záchranář

V civilním životě se Ford zasazuje o ochranu přírody, byly po něm pojmenovány dva nové druhy pavouka a mravence. Se třetí manželkou Calistou Flockhartovou, kterou u nás známe jako Ally McBealovou ze stejnojmenného televizního seriálu, žije na farmě ve Wyomingu. Věnuje se rybaření a létání jak s letadly, tak i s vrtulníky. Jako pilot už zažil i dvě vážné nehody, podílel se i na záchraně zraněných a ztracených turistů v oblasti Yellowstonského národního parku. Harrison Ford je, zdá se, normální a nadmíru sympatický chlapík.