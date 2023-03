Hlízovský pivovar se v sobotu vrátil v čase. Pivnicí duněl dřevní rock and roll

Richard Karban

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Po premiérovém koncertu v Pivovaru Holanďan, na kterém zazněly romské lidovky, se letošní kulturní program dočkal druhého dějství. Návštěvníky vrátila do 50. a 60. let minulého století kutnohorská rock and rollová kapela George and the boogie all stars.

