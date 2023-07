/FOTO/ Druhý koncert prázdninového cyklu Hudební léto u Dačického pořádaného kutnohorským spolkem Kultura do města na zahradě stylového restaurantu Dačický v Rakově ulici bude patřit v pátek 28. července od 20.30 kultovní pražské kapele Echt!

Kapela Echt! se znovu představí na zahradě restaurantu Dačický 28. července 2023. | Foto: Deník/Jan Šmok

Skupinu Echt! s frontmanem Karlem Malíkem není Kutnohorákům třeba rozvláčně představovat. Tak jenom stručně, kultovní pražská kapela vznikla před pětatřiceti lety z hudebníků, kteří navštěvovali tehdejší pražskou restauraci Sokolovna Klamovka. Kapela bývá označován kromě undergroundové i za pub rockovou, pub punkovou nebo dokonce i za country pubovou legendu. V této souvislosti však všechny tyto termíny patří spíše do uvozovek.

Larry go!

Zdroj: Youtube

Je to sice tak, že co se různých pivnic, hostinců, šenků a klubů týče, má k nim tahle parta vztah vesměs kladný, označovat však její hudbu za vyloženě podzemní či hospodskou je dost přitažené za vlasy. Jak je to s Echt! doopravdy, na to bude nejspíš nejlepší si udělat vlastní názor. Třeba zrovna na koncertě u Dačického. Začátek koncertu bude již tradičně ve 20:30, vstupenky pořídíte na místě za rovnou stokorunu, rezervace míst je možná a vřele doporučená (omezená kapacita!) přímo v restauraci na telefonním čísle 603 434 367. Koncert se koná za každého počasí.

Hudební léto u Dačického dobrodružně zahájili Čankišou

Jako první se letos představili poslední červnový pátek publiku na zahradě restaurantu Dačický brněnští Čankišou. A díky rozmarům počasí a ČEZ, které se rozhodly Kutnou Horu potěšit na začátku víkendu dalším z nepopulárních masivních výpadků elektřiny, se z koncertu stalo jedno velké dobrodružství pro muzikanty i publikum.

Čankišou u DačickéhoZdroj: Deník/Jan Šmok

Ale stálo to za to! Koneckonců, zažít Čankišou unplugged, a capella a ještě potmě, to se opravdu nepodaří každý den. Nakonec ale všechno dobře dopadlo a tak zbývá jen poděkovat kapele, že to vydržela a publiku za přízeň překonávající rozmary počasí a neschopnost distributora elektřiny.