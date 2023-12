/VIDEO, FOTO/ O divadelní představení vánoční pohádky Nebeský příběh nastudované Ochotnickým spolkem Uhlíř a Uhlířek byl v sobotu 9. prosince velký zájem a lidé zcela zaplnili sokolovnu v Uhlířských Janovicích. Uhlířek přibylo do názvu, protože na podzim letošního roku došlo k rozšíření souboru o dětskou skupinu s tímto názvem.

Představení Nebeský příběh v Uhlířských Janovicích. | Video: Richard Karban

Samotný děj pohádky začíná ráno 5. prosince přímo v nebi. Andělka Serafína by měla letět na zem pomáhat svatému Mikuláši. Ale Serafíně se nechce. I když její argumenty nám na zemi mnohdy znějí rozumně, v nebi pro ně moc pochopení nemají. A tak je Serafinka potrestána.

Celou pohádku zcela vystihuje anotace k představení. Je to příběh o tom, jak se jedné andělce nechtělo vstávat, ale také o tom, že svět je plný dobra, stačí ho jen objevit v každém z nás. Nebeský sbor svatých se opíral především o herecké výkony souboru Uhlířek, který si zde odbyl svou divadelní premiéru.

Ve hře se pod režijní taktovkou Heleny Kmochové v hlavních rolích představili Jana Jirsová jako Serafína a Michal Čálek, který ztvárnil role pasáčka a anděla Dobromila.

Další postavy ztvárnili Jiří Bobysut, Helena Kmochová, Adéla Fosterová, Marcela Veselá, Věra Richterová, Jaroslava Kantová, Lukáš Strnad, Štěpán Kadlec a Miroslav Forster.

Historie Ochotnického spolku Uhlíř začala psát v roce 1936. Spolek byl aktivní do roku 1949, kdy zanikl. Jeho činnost obnovil po dlouhých 52 letech Bohuslav Sajvera. V současné době má herecký spolek přes 30 členů, ve věku od 6 do 75 let. Ročně nastuduje dvě až tři divadelní představení napříč dramaturgickými žánry. V roce 2023 vznikla v rámci souboru dětská divadelní skupina Uhlířek. Jako domovskou scénu spolek momentálně využívá uhlířskojanovickou sokolovnu.