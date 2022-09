Mimochodem – v Kutné Hoře se kdysi nacházela nejenom četnická pátrací stanice, ale i četnická škola: ta od třicátých let minulého století sídlila na Hrádku; v dnešním sídle Českého muzea stříbra .

Zájemcům však muzeum vbrzku nabídne příležitost přiblížit se realitě prvorepublikového četnictva ještě podstatně blíž než prohlídkou expozice. Výstavu totiž doplní 8. září přednáška a 28. října komentovaná prohlídka, jež umožní poznat skutečně do detailů jak historii četnictva a četnické osudy, tak i zajímavé kriminální případy.

Video, foto: Most na budoucím obchvatu Církvice otestovala těžká nákladní auta

Přednášku i prohlídku, obě přístupné zdarma, povede Michal Dlouhý – autor výstavy, který spolupracoval s kurátorkou Kateřinou Vavruškovou. Kutnohorský rodák a znalec četnické historie, který nyní působí jako dokumentátor policejního muzea na pražském Karlově, se proslavil jako spisovatel a spoluautor předloh ke známým seriálům Četnické humoresky a Zločiny Velké Prahy. Je také autorem námětu pro film Domina. Napsal i řadu knih, z nichž známé jsou zejména Století četnické kriminalistiky, Četnická abeceda, Četnická kuchařka, Kutnohorská pátračka na stopě či Kutnohorská pátračka opět zasahuje. Ti s odborněji zaměřeným zájmem mohou znát jeho texty i z Kriminalistického sborníku. „Na poznávání historie je zajímavé to, že nikdy nekončí,“ poznamenal Dlouhý, který se dějinám četníků věnuje už přes tři desetiletí. Své knížky bude zájemcům na přednášce i prohlídce podepisovat. A přidá i četnické razítko.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Už samotná výstava nabízí zájemcům zajímavé předměty, ale i souvislosti. K vidění jsou dobové fotografie či výstřižky z novin, ale i předměty, které se vážou přímo k četnické službě: zbraně, uniformy a jejich součásti. „Většinu exponátů mohou návštěvníci vidět úplně poprvé. Třeba fotografie a dokumenty z kutnohorské pátračky nebo z místní četnické stanice. Zajímavé jsou třeba ručně malované mapy staničního obvodu. Anebo vzorník látek na četnické stejnokroje,“ upozornil autor výstavy. „Vystavena je i staniční služební kniha se záznamem o atentátu na Reinharda Heydricha a vyhlášeném pátrání po těch, kdo ho spáchali. Unikátní jsou také letáky, jež shazovali Spojenci, a nálezce je pak odevzdal četníkům – mezi nimiž bylo mimochodem mnoho odbojářů,“ přibližuje Dlouhý rozmanitost toho, co je k vidění.

Foto: Bejbypankový Kefír se konečně pil v celé festivalové neomezené pohodě

Nová ředitelka Českého muzea stříbra Lenka Mazačová ve vztahu k období německé okupace upozornila na okamžik z místní minulosti: „Silným momentem je pro mě připomenutí událostí spjatých s atentátem na Heydricha. Přímo na místní četnické stanici tehdy spáchal sebevraždu Bohuslav Kouba, velitel paravýsadku Bioscop.“ Výsadkář se tak chtěl vyhnout tomu, že se dostane do rukou gestapa.

Muzeum stříbra nepoučí jen o dolování

- České muzeum stříbra působí ve třech památkových objektech. Hrádek, Kamenný dům i Tylův dům (což je rodný dům dramatika a spisovatele Josefa Kajetána Tyla připomínající tuto osobnost) jsou v sezoně přístupné veřejnosti a všechny nabízejí stálé expozice i krátkodobé výstavy. K Hrádku se ještě váže populární návštěva dolu.

- Muzeum nenabízí jen poučení o historii těžby a o technických památkách. Atraktivní je zejména návštěva stříbrného dolu svatého Jiří. Velké návštěvnosti se těší i Hrádek a Kamenný dům, které jsou samy o sobě jedinečnými památkami. „Muzeum spravuje také rozsáhlé sbírky: pečuje o tisíce předmětů, které původně shromažďoval od roku 1877 Archeologický sbor Vocel. Mnohdy jde o unikátní a nesmírně cenné kusy.

- Ředitelka muzea Lenka Mazačová je mimo jiné znalkyní a propagátorkou historických vysokých kol. Jedno z nich je nyní k vidění v Kamenném domě – v expozici o dějinách města. Pochází ze sbírek Městského muzea v Čáslavi. Má menší průměr předního kola – jen 48 palců. Je to produkt světoznámé společnosti Singer and Co, Coventry, rok výroby 1886.