Jan Luštinec, emeritní ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici, je odborníkem na slovo vzatým. Dokazuje to mimo jiné jeho kniha „Jan Nepomuk hrabě Harrach“, kterou splatil dluh, laická veřejnost totiž na mecenáše Harracha téměř zapomněla.

/FOTOGALERIE/ Jan Harrach, politik, mecenáš a podnikatel. To byl název přednášky Jana Luštince na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. Setkání se uskutečnilo pod taktovkou Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.