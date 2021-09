Vernisáž výstavy Samota uprostřed davu se uskuteční v sobotu 2. října, k vidění pak bude až do neděle 16. ledna. Výstava zahrne malby, grafiky, fotografie, sochy i videa mnoha umělců, kteří se známým „prokletým básníkem“ nechali inspirovat.

/FOTOGALERIE/ Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře připravila pro podzimní sezonu nové výstavy, které budou moci lidé po období pandemie konečně navštívit „živě“ přímo v galerii. Dvě z nich už jsou k vidění, začátkem října je pak doplní výstava věnovaná dvoustému výročí narození Charlese Baudelaira. Ta představí vliv osobnosti a díla francouzského básníka na české umění od konce 19. století do současnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.