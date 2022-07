Uznávaný výtvarník, žijící po emigraci v roce 1969 ve Velké Británii, se do Kutné Hory pravidelně vrací vždy v letním období. Od roku 2009 vystavuje svá díla pravidelně v Londýně a v roce 2013 se dokonce dostal mezi finalisty populární britské soutěže Sky Art Portrait Artist of the Year, tedy mezi špičku portrétních umělců ve Velké Británii. V letech 2011, 2015 a 2018 vystavoval svá díla v Royal Society of Portrait Painters.