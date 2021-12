Zatímco je s životem Josefa Sudka neodmyslitelně spjat pražský Újezd, kde rodák z Kolína dlouhá léta žil a provozoval fotografický ateliér, Rothmayer od konce 20. let bydlel ve vile na Břevnově, kterou si sám navrhl. A právě její interiér i zahradu dovolil architekt svému příteli nafotografovat.

Sudek se narodil 17. března 1896 v Kolíně, v letech 1902–1908 chodil do obecné školy v Nových Dvorech. Pak pokračoval dva roky na Královské zemské škole řemeslnické v Kutné Hoře. Posléze přesídlil do Prahy.

Výstava je kromě pondělků otevřena až do března denně od 10 hodin dopoledne, v úterky až do 20 hodin, od středy do neděle pak do 18 hodin.