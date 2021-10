/VIDEO/ Šesté řadové album kutnohorských hard-popových Vesper je na světě a nese lakonický název VI. Kapela jej připravovala více než rok a producentskou taktovku vzal do ruky bývalý baskytarista Chinaski, výborný skladatel a muzikant Ondřej Škoch.

Kapela Vesper na obalu šestého alba s názvem VI. | Foto: archiv kapely

Jedenáct zbrusu nových skladeb a skryté překvapení, to je obsah nového CD Vesper VI, jež kapela symbolicky vypustí do hudebního světa ve státní svátek, tedy 28. října. Doposud se Vesper prezentovali tvrdším, inteligentním hard-popem a koncepčností svých alb, nyní jako by si však řekli „pětkrát a dost“, šestka předznamenává novou éru.