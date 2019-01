Slaný - Skupina Čechomor míří do Slaného. Už osmnáctého srpna zazpívá v tamním Letním kině. Kapela, která příští rok oslaví třicáté výročí vzniku, výrazně obměnila sestavu. Diváci se ale nemusejí obávat. Na koncertě uslyší nejen největší hity skupiny, ale i některé nové skladby v barevnějších a modernějších úpravách.

Kapela Čechomor | Foto: archiv kapely

Čechomor také intenzivně pracuje na materiálu pro další řadové album, které by mělo vyjít začátkem příštího roku. Přerod písniček vzniká jako společné dílo současných členů kapely a jejich nováčků. Těmi jsou Adam Malík (kytary, klarinet a zpěv) a Lukáš Čunta (baskytary a klávesy), kteří sestavu Čechomoru od léta doplní. Stálým hostem skupiny je Martina Pártlová, která se divákům představila už loni na vánočních koncertech.

„Symbolický příchod čerstvé krve nám vlil do žil novou energii a inspiraci k tomu, jak pracovat na našem repertoáru“, říká frontman Čechomoru František Černý. „Mlaďoši mají velký respekt k naší tvorbě, ale naštěstí také dostatek zdravé drzosti i hudební zkušenosti a díky tomu se nám daří posunout zvuk písniček a dát jim další rozměr“, dodává František Černý.

Současně s obměněnou verzí koncertního programu vzniká ve studiu i repertoár pro nové řadové album, které by mělo být na pultech obchodů začátkem příštího roku. Základem repertoáru jsou opět české, moravské a polské lidovky, ale tentokrát budou nahrávky znít pro Čechomor ve velmi netradiční úpravě.

"Už delší dobu jsme s Fandou přemýšleli o tom, že by bylo dobré podívat se na naše písničky i jiným pohledem. Dát jim nový rozměr, který by byl srozumitelnější i našemu mladšímu publiku a přitom to byl stále ten Čechomor, který mají naši fanoušci rádi", říká kapelník, houslista a zpěvák skupiny Čechomor, Karel Holas, a pokračuje: „Myslím, že máme připravený opravdu dobrý materiál i velmi konkrétní představu, jak s ním naložíme. Moc se na natáčení těšíme.“

Na koncertech v rámci Čechomor Kooperativa Tour 2017 bude skupina opět propagovat činnost obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, která zdarma vychovává asistenční psy pro tělesně postižené. Společný projekt pojišťovny Kooperativa a skupiny Čechomor s názvem „Podpořte s námi pomocné tlapky!“ pomáhá financovat chov, předvýchovu a výcvik asistenčních psů, kteří ulehčují život tělesně postiženým a pomáhají jim v jejich nelehké situaci.

Koncerty Kooperativa Tour skupiny Čechomor 2017:

18. 8. – Slaný, 27. 8. – Chomutov, 1. 9. – Buchlovice, 8. 9. – Čechy pod Košířem, 23. 10. – Pardubice, 24. 10. – Děčín, 25. 10. – Jičín, 28. 11. – Ústí nad Labem, 29. 11. – Jablonec nad Nisou, 30. 11. – Hořovice