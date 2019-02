Desku pojmenovali Taverna a posluchači na ní najdou jedenáct akustických písniček, z nichž tři jsou instrumentální. „Jedná se o naši nejlepší nahrávku,“ zhodnotil frontman kapely Petr Kohoutek. Zakoupit ji lze v infocentrech na Palackého náměstí nebo u vlakového nádraží v Kutné Hoře.

Deska se nahrávala v pardubickém studiu pod taktovkou zvukaře a muzikanta, který si říká Matt Diesel. Písničky na desce jsou opět historicky laděné. „Texty zatím stylizuji do historie. Nebaví mě totiž současné věci, ty jsou podle mě pro trochu jinou kapelu, ne pro současnou Melissu,“ hodnotí Petr Kohoutek.

„Při stylizaci do historie mám o něco volnější ruce. Někdy se inspiruji v knihách, něco je na základě skutečnosti, jindy stačí zaslechnout nějakou náhodnou větu a je z ní námět na celou písničku,“ dodal s tím, že na nové desce jsou písničky inspirované keltskou historií nebo středověkem. Lze tam najít ale i texty, které si posluchač vyloží podle svého rozpoložení.

Jako každé nové cédéčko se musí řádně pokřtít. „Termín ještě není znám, zatím je vše ve fázi domlouvání. Rád bych křest uspořádal v hotelu U Kata, protože nám umožnili v interiérech hotelu nafotit promo fotky,“ řekl Kohoutek s tím, že za fotoaparát se postavil Miloš Truhlář a o grafické zpracování se postaral Ivo Vičar. Druhý „křest“ plánují v Hlinsku, které je rodištěm houslistky Lídy.

Texty písní z desky Taverna byly pro kapelníka tak inspirativní, že by je rád shrnul v divadelní hře. „Zatím jsem navrhl dějovou kostru příběhu vystavěného z našich písniček. Celé to dostal k posouzení divadelník a herec, tak uvidíme, jestli má příběh potenciál. Hrálo by to asi pět herců a kapela by je živě doprovázela,“ řekl Kohoutek.

Kapela se ovšem nechystá odpočívat. Za měsíc by se Melissa ráda pustila do nahrávání druhého dílu „a Due“. „Chtěli bychom to stihnout do prázdnin. Na albu bude i skladbička, která vznikla v létě, během hraní na akci Kutnohorské pověsti ožívají“ prozradil Kohoutek.