„Vedle tebe usínám (a jako první ráno vidím tvý) kruhy pod očima. Nevnímám, jak ubíhá, nám spolu ten čas,“ tak zní jeden z nejhitovějších refrénů nového alba Maneki Neko od kapely Mirai. „Netroufám si říct, jestli to bude hit, ale máme pocit, že refrén se fakt zarývá do palice. Určitě bych si to přál, ale čím jsem starší, tím víc vím, že nic nevím,“ svěřil se autor písně a frontman kapely Mirai Navrátil.

Nyní se píseň Vedle tebe usínám, jako čtvrtá z desky, dočkala i svého vizuálu, opět z dílny dvorního videomakera kapely Ondřeje Kudyna. Většinu videoklipu tvoří záběry na zpěváka v posteli, kde se vedle něj vystřídá celá řada známých tváří z řad jeho přátel nejen z hudební scény.

„Doteď jsme nestavěli naše klipy na známých tvářích, ale teď nám přišlo, že to dává smysl a není to prvoplánové. Většina z těch lidí jsou kamarádi nebo aspoň spříznění známí,“ přibližuje Navrátil, vedle kterého ve videoklipu usíná tenistka Andrea Hlaváčková, rapperka Sharlotta, herečka Anna Kadeřávková, moderátorka Iva Kubelková nebo herec a Miraiův parťák ze StarDance Zdeněk Godla.

Zdroj: Youtube

Čerství držitelé Českého slavíka za kapelu roku se rozhodli udělat svým fanouškům radost a kvůli velkému zájmu přidávají druhý termín koncertu v pražské O2 areně. „Máme z toho obrovský respekt, ale poslední týdny v podstatě neustále vysvětlujeme lidem, že je hala plná a nemáme jim co nabídnout. Vzhledem k tomu, že je koncert až za dlouho, tak jsme si řekli, že to riskneme a uděláme druhou. Kdyžtak projedeme kalhoty, ale uděláme si pořádnej mejdan v poloprázdné hale, kam pozvem všechny naše kámoše,“ říká s úsměvem Mirai.

Fanoušci se tak mohou 15. září a nově i 13. října letošního roku těšit na zbrusu novou show se známými hity i písněmi z posledního alba. Dle slov Miraie Navrátila uvidíme „to nejlepší, co kapela Mirai umí s největší a nejdražší technikou, kterou kdy měla k dispozici“.