Jaká jsou pravidla, vysvětlil duchovní otec a pořadatel této akce Lukáš Fousek. „Soutěžit mohou kapely s vlastní tvorbou a její vystupování nesmí být hlavním zdrojem příjmu nikoho z jejich členů. V základních kolech získají prostor 25 minut na vystoupení. Z něho je pořízen zvukový a obrazový záznam. Obrazový je po každém kole streamován na sociální sítě.“

S každou soutěžící skupinou je pak natočen rozhovor nazvaný Minuta pro kapely, kde dostanou prostor na své představení.

Soutěž je rozdělena na tři základní kola, dvě semifinále a finále. O umístění v jednotlivých kolech rozhoduje porota složená z organizátora akce a hudebních odborníků.

V základním kole v Kutné Hoře se postupně představilo deset kapel: 13PM, Mirka Volfová & Futro, Not to rush, The Heathrow, Špinaví Lůzři, Holborn stereo, H.I.B. dále skupina CHEAP TOOLS, Your Ways a kapela Píčáci.

Výsledky tohoto kolo budou zveřejněny v nejbližší době na webových stránkách www.skutecnaliga.cz.