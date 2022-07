Jak se dělají noviny? Jak se rodí film? Jak vzniká divadelní hra? S tím vším měl spisovatel, dramatik, překladatel a novinář Čapek zhruba přes stoletím velmi osobní zkušenost. Trojicí dodnes slavných fejetonů dal tehdejším čtenářům nahlédnout do tvůrčí kuchyně profesí, v nichž sám vynikal.

V sobotu 9. července od 14 hodin zazní jeho texty v autentickém prostředí zahrady domu, kam Čapek s manželkou rádi jezdili z Prahy na letní byt. Ještě je umocní podání herců Petra Kostky a jeho manželky Carmen Mayerové. Publikum se navíc může těšit na nadčasové postřehy autora, který k nám promlouvá moudrými slovy, jako by se vyjadřoval i k aktuálním problémům dnešní doby; tak trefně dodnes působí jeho postřehy.

Památník v lokalitě zvané Strž při této příležitosti nabídne i bonus – zájemcům představí úvod originálního Čapkova rukopisu Jak se co dělá. Návštěvníci literárního pásma, kteří zaplatí jednotné vstupné 100 Kč, si v sobotu odpoledne mohou v zahradě památníku užít i další kulturní zážitky. Na vystoupení Mayerové a Kostky naváže v 15:15 vernisáž nového poesiomatu: outoorového automatu na čtený text, jehož prostřednictvím se návštěvníci mohou zaposlouchat nejenom do slov Čapka, ale i spisovatele, dramatika a žurnalisty Ferdinanda Peroutky, kterého Strž také často hostila. Od 16 hodin pak v zahradě vystoupí zpěvák a multiinstrumentalista Jan Venas ml. Nabídne historický repertoár i autorskou tvorbu – a rovněž pohovoří o společných evropských koncertech s Ritchiem Blackmorem.

Oba festivaly ale nabízejí i další programy v jiných lokalitách. Středočeské kulturní léto například už v pátek 8. července přinese v Kutné Hoře koncert čtyř kapel účastnících se Středočeské Skutečné ligy – soutěže rockově orientovaných amatérských hudebních uskupení, která oslovují porotce nikoli zaslanými nahrávkami (což bývá častý vstup do jiných soutěží), ale od počátku se představují v rámci živých vystoupení. Koncert se uskuteční v Českém muzeu stříbra od 15:30; vstupné činí 150 Kč.

Vzpomínka na Josefa Václava Sládka

Do zcela jiné noty laděný kulturní zážitek pak nabídne další středočeský program festivalu Rosa Bohemica, což naznačuje už místo konání: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké mu Příbramě. Tam se však 30. července nebude tentokrát vzpomínat na geniálního hudebního skladatele, jenž zde rád pobýval i komponoval, ale na dalšího častého návštěvníka této lokality, jemuž zdejší kraj učaroval rovněž: Josefa Václava Sládka. Přičemž básník, spisovatel a novinář bude tentokrát představen coby autor písňových textů. Sládkovským večerem se vstupným 250 Kč (a sníženým 190) provedou posluchače barytonista Roman Hoza společně s klavíristou a zpěvákem Ahmadem Hedarem.

Aktuálním kulturním lákadlem je také Noc na Karlštejně – přímo na Karlštejně. Slavný muzikál, oklikou přes film zhudebňující původní divadelní hru Jaroslava Vrchlického, s písněmi, které prakticky zlidověly, kde účinkují známí herci a zpěváci, se během léta bude hrát na třech místech republiky; nejčastěji právě na nádvoří samotného Karlštejna. Hoja hoj či Lásko má, já stůňu zde budou znít do soboty 23. července (ne však každodenně) od 20:30 – a pak opět od 11. do 26. srpna; to již s se začátky od 20:00. Vstupenky s rezervovaným místem v ceně od čtyř stovek až po částku dvojnásobnou lze koupit výhradně přes web divadlokarlstejn.cz. Pro některé termíny organizátoři hlásí, že je už téměř (či zcela) vyprodáno.