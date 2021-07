Do zahrad jezuitské koleje se vracíte po dvou letech. Jak se na koncert v Kutné Hoře těšíte?

FČ: Kutná Hora je pro mě magické město, hodně jsme tam prožili a mám tam spoustu kamarádů. Jeden čas jsem tam dokonce chtěl bydlet. Takže se těším moc!

KH: Jak Koudelníkův syn.

V sestavě tentokrát bude chybět Martina Pártlová, která se věnuje mateřským povinnostem. Jak moc ji ve svém hudebním týmu postrádáte a neuděláte alespoň nějakou on-line zdravici?

FČ: To je dobrý nápad, něco jí natočíme.

KH: S Martinou hrajeme rádi, ale teď jí přejeme hlavně hezkou mateřskou dovolenou. Jak moc je postradatelná, vám ale neumíme říct. Rádi společně hrajeme, koncertovat umíme i bez zpěvačky.

Rozhodli jste se dát příležitost kapelám v regionech zahrát před vašimi koncerty. Jak tento nápad vznikl? A už víte, kdo si zahraje v Kutné Hoře?

KH: Dlouho jsme přemýšleli, jak letošní turné vylepšit. Ze společné diskuse vyplynulo, že bychom rádi dali šanci i místním hudebníkům, protože ta nucená pauza, kterou jsme všichni měli, byla vážně dlouhá a sami nejlíp víme, jak je to bez fanoušků smutné.

FČ: Kdo bude hrát v Kutné Hoře, ještě nevíme. Ještě jsme předkapelu nestačili vybrat.

Jaký je mezi kapelami zájem?

KH: Těší nás, že je velký! Vážíme si toho a děkujeme.

Jak prožili rok pandemie? Co bylo nejtěžší a co naopak třeba obohacující?

FČ: První vlnu jsme strávili ve studiu, natočili jsme novou desku a protože jsme to pojali tak radostně, dali jsme jí název Radosti života.

KH: Taky jsme se inspirovali mladou generaci a začali točit pro naše fanoušky takový vlog, který jsme nazvali Putování za čechomorskou písní.

FČ: A co bylo nejtěžší? Asi že jsme se mohli vidět s fanoušky jenom přes kameru. Ta energie, kterou zažíváme na koncertech, ta nám chyběla.

Co myslíte: přežijeme jako lidstvo pandemii a co bychom si z ní měli odnést?

FČ: Lidstvo přežije a každé poučení dobré!

KH: Asi že se nemusíme pořád za něčím honit a je fajn se nestresovat.