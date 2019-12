/FOTOGALERIE/ I vánoční večírek se může pokazit. Jak? To divákům v sobotu 7. prosince na Malé scéně Tylova divadla v Kutné Hoře předvedou herci Divadla za oponou v mrazivé komedii, kterou nezahřeje ani prskavka! Představení Když se zhasne autorského dua Michaela Doleželová a Roman Vencl předvedou herci Renata Vindušková, Jakub Sloup, Kristýna Zemanová a Jiří Brzobohatý.

Komedie Když se zhasne v Tylově divadle v Kutné Hoře. | Foto: Archiv Václava Veselého

„Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud výstřední manželé Imelda a Artur. Na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty, jenže to by jedna předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek,“ popsal hru režisér Tomáš Vinduška.