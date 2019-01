Kutná Hora - Rozhovor s bývalým provozovatelem starého disco clubu Jáma a zároveň provozovatelem Jámy nové Milanem Hrochem.

Rozlučková párty v Jámě. | Foto: DENÍK/Irena Brandejská

Proč jste pozvali na poslední akci právě Daru Rolins?

Rozlučka měla být ve velkém stylu a nesměla na ní chybět hvězda takového formátu. Dara Rolins navíc ještě v Kutné Hoře, a troufám si říct i v širokém okolí, nikdy nevystupovala, až nyní.

Na co se mohou těšit návštěvníci nového podniku?

Polovinu nové diskotéky vyladí do moderního stylu. Bude tam kompletně prosklený bar, osvětlený parket. Druhá část se bude pyšnit starodávnou studnou, kterou jsme v prostorách zachovali, a kamenným barem. Podnik bude dvojitý, patrový.

Jak bude podnik fungovat?

Vstup bude v pátek a v sobotu možný pouze od osmnácti let. Přes týden budou mít přístup do klubu všichni. Od pondělí do čtvrtka bude podnik fungovat jako klasický bar s tím, že když přijde hodně lidí, tak pojede muzika jako na normální diskotéce. Také tam bude k dispozici jukebox.

Proč nechcete, aby do podniku chodili v pátek a v sobotu mladší osmnácti let?

Rád bych, aby se do klubu vrátila dřívější klientela, o kterou jsem přišel, když jsem do podniku pustil děti. A rodiče se s dětmi přeci bavit nechodí.

Kde bude vchod do nové Jámy?

Pod pojišťovnou zahnete vlevo a naproti Tipsportu jsou dvoje dřevěná vrata. Místo nich tam bude prosklený vchod k nám.

Na jak dlouho máte prostory pronajaté?

Pronájem prostorů máme na deset let od velmi slušných lidí.