Kutná Hora - Program kina Modrý kříž v Kutné Hoře od 15. listopadu do 21. listopadu.

16. listopadu 19.30

TAJEMSTVÍ MUMIE

Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adèle Blanc-Sec je ochotna učinit vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do boje s podvodníky, šílenými vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 milionů let starý ptakoještěr, je to právě ona, kdo přispěchá městu světel a jeho obyvatelům na pomoc.

Hrají: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche.

17. listopadu 19.30

ROMÁN PRO MUŽE

Příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety a jejich pevném poutu, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril a prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou posledních splněných přání – včetně tajných erotických fantazií, se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů.

Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Táňa Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Igor Chmela, Pavel Řezníček.

18., 19., 20., 21. listopadu 18.30

20., 21. listopadu 14.00

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 1. část

USA, rodinný, 150 minut. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, český dabing.

První část závěrečného dílu Harryho Pottera začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nemohou pomoci. Dlouho obávaná válka se zlem začala, smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i školu v Bradavicích a terorizují všechny, kdo by se jim chtěl postavit. To nejcennější, co Voldemort chce, ale stále hledají.) Vyvolený se stal loveným. Smrtijedi hledají Harryho všude, aby ho podle příkazu Voldemorta přivedli živého. Harryho jedinou nadějí je, že najde viteály dřív, než Voldemort najde jeho. Při pátrání po viteálech objeví starý a téměř zapomenutý příběh – legendu o relikviích smrti. A pokud je legenda pravdivá, mohl by Voldemort získat neomezenou moc a sílu, po které touží. Harry Potter je každý den blíž k úkolu, na který byl připravován od prvního dne, kdy vstoupil do Bradavic: poslední bitvu s Voldemortem…

Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter.