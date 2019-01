Kutná Hora - Program kutnohorského kina Modrý kříž v Kutné Hoře od 16. května do 22. května.

18. května19.30 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 5

USA, akční drama, vstupné 80 korun, do 12 let nevhodný, s titulky. Česká policie může zůstat v klidu, veškeré silniční běsnění se bude odehrávat v rozpálených ulicích brazilského Ria. Až sem utekli před spravedlností notorický zločinec s dobrým srdcem Dom Toretto a Brian O´Conner, bývalý polda, který mu naposled pomohl utéci z vězení. Ne však náhodou. Do města pod obří Ježíšovou sochou je přivedl plán, na jehož konci na ně čeká vstupenka ke svobodě. Potíž vězí v tom, že ten plán, v nominální hodnotě 100 miliónů dolarů, které na ně čekají v sejfu policejní stanice, je naprosto šílený.Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson.



19. května19.30 hodin

CESTA ZA HORIZONT

Švýcarsko, sci-fi/drama, 90 minut, vstupné 80 korun, do 12 let nevhodný, s titulky. Jonathan Vogel by rád vrátit čas a zrušil tak nehodu, která mu způsobila ochrnutí a zničila mu život. Když se dozví, že Stivlas Karr, světoznámý profesor a genetik, vyvinul genovou terapii pro regeneraci lidského těla, domluví si s ním schůzku kvůli klinickým vyšetřením. Léčba ale nevychází podle plánu profesora Karra a vede k neočekávaným výsledkům. Jonathan, jehož život je ohrožen, přichází na to, že jediným člověkem, který mu může pomoci, je profesorova dcera Alice.Hrají: Guillaume Depardieu, Alysson Paradis, Carlo Brandt, Doroteea Petre,Madalina Constantin, Aimée Iacobescu, Maria Dinulescu, Contantin Florescu,Doinita Ghitescu, Gelu Nitu, Gabriel Spahiu, Stefan Velniciuc.



20.května19.30 hodin

AVATAR, 3D

USA, fantasy, 155 minut, vstupné 100 korun, mládeži přístupný, český dabing. Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem - Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, hybrida Avataru, který může být ovládán psychikou oddělenou od lidského těla a fyzicky odpovídá původnímu obyvatelstvu Pandory, které má fluorescentní modrou kůži a dosahuje 3m výšky. Na tuto náročnou misi je vybrán mezi jinými také Jake Sully, bývalý námořník, který byl při jedné ze svých předešlých misí paralyzován od pasu dolů. A právě šance opět chodit přiměla Jakea, aby se do programu Avatar přihlásil.Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez,Giovanni Ribisi, Joel Moore, Wes Studi, Laz Alonso, CCH Pounder, Stephen Lang, Dileep Rao, James Pitt, Peter Mensah, Matt Gerald.



21., 22. května19.30 hodin

WESTERNSTORY

ČR, komedie, vstupné 80 korun, mládeži přístupný. Střelená komedie nabitá létem. S komedií WesternStory se do českého filmu vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. To, že půjde především o zábavu, naznačuje i jedna z hlavních postav filmu v podání Petra Vondráčka. Jeho švihácký kovboj a hlavní frajer WesternStory má téměř celý film obě ruce v gypsu. Film se natáčel v nefalšovaném westernovém městě v Boskovicích, kde si v květnu odbude i světovou premiéru.Hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr Vondráček, Bob Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichtová, Matouš Ruml, Pavel Landovský.