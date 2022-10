Tato partička, která vznikla v roce 1999 v Přerově, se do interpretace skladeb anglické heavymetalové legendy pustila s takovou vervou, že když člověk zavřel oči, tak si mohl v pasážích bez zpěvu myslet, že je opravdu na koncertě originálních Motötrhead. V playlistu nechyběly zásadní hity, a to včetně skladby Ace of Spades, která je považována za hymnu kapely. Koncert měl skvělou atmosféru a obecenstvo se výborně bavilo.