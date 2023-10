/FOTOGALERIE/ Galerii Chodba v Klubu Čtrnáctka zaplnil kreslený humor autorů z celého světa. Agilní místní kulturní guru Ota Kmínek v jedné z nejmenších galerií v republice, jejíž rozměry naznačuje již její jméno Chodba, neúnavně představuje autory tuzemského kresleného humoru.

Z mezinárodní výstavy kresleného humoru v Klubu Čtrnáctka v Ratajích nad Sázavou. | Foto: Zdeněk Hejduk

Teď se mu povedl majstrštyk, když do těchto míst ve svém Klubu Čtrnáctka již podruhé přivezl mezinárodní výstavu kresleného humoru. „Každoročně obesíláme autory z celého světa, pokaždé s jiným tématem, tentokrát jsme zvolili hodně kontroverzní antihybrid, což byl nakonec i název celé výstavy,“ shrnul Peter Rázus ze slovenské Galerie Kýchánia mozgu v Prešově, která celou soutěž karikaturistů organizuje.

Nakonec ji obeslala téměř tisícovka autorů kresleného humoru z celého světa, kromě jiného i z afrického Burkina Faso. V Ratajích pak visí vtipné obrázky pochopitelně z Čech a Slovenska, ale i z Iránu, Kypru, Kamerunu, Itálie, Turecka, Polska a mnoha dalších zemí.

První místo obsadil český malíř

A pochopitelně nechybí ani ty vítězné. „Obesláni byli autoři doslova od Nového Zélandu po Kanadu a Aljašku proti směru otáčení zeměkoule. Z asi jednoho tisíce došlých kreseb byl učiněn předvýběr a hodnotící komisi složené z evropských karikaturistů a mne, coby zástupce galerie, bylo předloženo necelých pět set kreseb. Z nich jsme s kolegy z Polska, Maďarska, Německa, Slovenska, Belgie, Norska a Ukrajiny vybrali tři vítězné kresby a několika obrázkům jsme udělili čestná uznání.

Druhý keramický trh v kutnohorském Vlašském dvoře se povedl na jedničku

První místo získal český malíř Pavel Matuška z Třebechovic pod Orebem, druhé Pawel Kuczinksi z Polska a třetí Raed Khalil z Belgie. Celá akce tak v Ratajích nad Sázavou začíná svoji velkou pouť po světových galeriích,“ shrnul Ota Kmínek.

Sobotní vernisáž hostila desítky lidí

V sobotu po patnácté hodině přivítal několik desítek věrných jeho galerii na vernisáži, která se odehrála před klubem, do Chodby by se pochopitelně všichni nevešli. „Je to nejmenší a nejroztomilejší galerie snad v celé Evropě,“ smál se Peter Rázus, který si společně se svým slovenským kolegou postěžovali na všeobecně chybějící karikaturistický dorost. „V Čechách i na Slovensku kreslí autoři pamatující socialismus, mladí autoři nejsou. Ale zmizely i humoristické specializované časopisy, stejně jako přílohy deníků,“ postěžoval si.

Vtipnou a lehce lechtivou písničku zahrála a zazpívala Kateřina Kmínková, její otec na závěr slavnostního zahájení výstavy zazpíval píseň od Vladimíra Vysockého a sám se také doprovodil na kytaru. Pak už se návštěvníci trousili do Chodby, aby se nad vystavenými pracemi více či méně usmívali, v tomto případě dost často i hořce.