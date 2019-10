Lucie Römer vyjela předloni na dobrodružnou cestu po Balkáně jen s manželem a synem. Jako dopravní prostředek jim posloužila stará obytná dodávka. Příběh jejich společného putování zaznamenala právě do knihy Balkán, Bejby!, která vyšla u nakladatelství Albatros.

Lucie se s „nebojácnými“ matkami setkávala ve svém okolí stále častěji. „Moje kamarádka třeba takhle vycestovala na rok do Španělska a Portugalska, jiná zas s rodinou odletěla na měsíc do Thajska. Za dob našich rodičů to možné nebylo, matky musely po pár měsících nastoupit do práce a otcové vlastně ihned. Moc si cením toho, že naše generace má na výběr,“ popsala Lucie Römer.

Svého manžela německého původu Simona Römera potkala v Praze v roce 2014. Když se jim dva roky nato narodil syn Jonáš, mladý pár napadlo strávit mateřskou dovolenou trochu jinak. Díky tomu, že Lucie pracovala jako novinářka, spojila nápad na delší cestu po Balkáně také s psaním osobního deníku.

Na cestu vyjeli, když byl malému Jonášovi jeden rok v březnu 2017 a vrátili se o tři měsíce později.Navštívili celkem patnáct zemí. Mezi nimi Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Chorvatsko, Řecko, Albánii či Rumunsko.