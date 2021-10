Corinne Chapelle onemocněla agresivní formou rakoviny, bojovala ale do poslední chvíle – i kvůli své šestileté dceři Leile. Pomoci se snažili i sami pořadatelé Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. „Rodina a přátelé Corinne Chapelle spustili na záchranu jejího života kampaň, která je poslední nadějí k zajištění finančně náročné léčby. Prosím, přispějte,“ vyzývali ještě v únoru.

Navzdory snaze všech ale talentová hudebnice v březnu zemřela. „Corinne byla báječná houslistka, ozvláštňující svou nakažlivou energií a charismatem každé provedení i každý ansámbl, jehož byla součástí. Vzpomínám, jak jsem s ní hrál poprvé před deseti lety v americkém Newportu Barberův kvartet, který shodou okolností na našem festivalu letos zazní. Šílela po ní polovina mužské části festivalových umělců i publika. Corinne však s úsměvem útoky odrážela a volný čas trávila láskyplným skypováním s Davidem Cohenem, který se později stal jejím partnerem a otcem Leily,“ zavzpomínal na houslistku umělecký ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Jiří Bárta.

Již dva roky po tomto setkání hrála poprvé Corinne Chapelle v Kutné Hoře. „Milovala komorní hudbu a do Kutné Hory se vždy ráda vracela. Jak se dá změřit bohatství člověka? Pro mne byla jednou z nejbohatších žen téhle planety a své bohatství rozdávala posluchačům i hudebním partnerům plnými hrstmi,“ dodal Jiří Bárta.

Čtrnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora se uskuteční od 21. do 28. srpna. Posluchači se mohou tradičně těšit na koncerty plné skvělé hudby od slavných skladatelů jako jsou Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart nebo Johann Sebastian Bach. Koncerty se tradičně odehrají na několika místech. Návštěvníci festivalu se podívají do kaple Božího těla, chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jana Nepomuckého, ale i za hranice Kutné Hory – do kostela Zvěstování Panny Marie v Bohdanči.