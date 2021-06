Malý komorní koncert harfenistky Zbyňky Šolcové uspořádalo Město Kutná Hora v kostele sv. Jana Nepomuckého v pátek 28. května v rámci Noci kostelů.

Koncert harfenistky Zbyňky Šolcové v kostele sv. Jana Nepomuckého v pátek 28. května. Foto: Adam Plavec | Foto: Deník/VLP Externista

Zbyňka Šolcová absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě české legendy harfové hry prof. Libuše Váchalové. Již jako studentka získala 1.cenu na soutěži komorních souborů v belgickém Neerpeltu v duu s harfenistkou Janou Bouškovou. Komorní a sólové hře se věnuje po celá léta své hudební kariéry. V průběhu let spolupracovala s mnoha významnými interprety a komorními soubory, např. s Virtuosi di Praga a Oldřichem Vlčkem. Již dvě desítky let působí v souboru Duo Per la gioia s 1.flétnistou SOČR Mariem Mesanym.