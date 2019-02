Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Kristýna Kovaříková

Neziskovky si zatančí na společném plese

Kutná Hora – V pořadí čtvrtý ples neziskových organizací Kutnohorska se uskuteční v sobotu 10. února od 20 hodin v kulturním domě Lorec. Na plese bude vyhlášen vítěz soutěže s názvem Jak vidím, jak jsem zažil Sklenářův dolík. Lidé mohli své malby, kresby, grafiky či koláže Sklenářova dolíku odevzdávat do 24. ledna v městské knihovně v Kutné Hoře.

Virtuální univerzita zahájí nový semestr

Kutná Hora – Studenti jarního semestru Virtuální univerzity třetího věku zahájí další studijní půlrok ve čtvrtek 8. února v 10 hodin v městské knihovně v Kutné Hoře. Tématem bude tentokrát etika.



Kino čeká premiéra Padesáti odstínů svobody

Kutná Hora – Kino Modrý kříž čeká ve čtvrtek 8. února jednu minutu po půlnoci premiéra erotického dramatu Padesát odstínů svobody. Film navazuje na veleúspěšné snímky Padesát odstínů šedi a Padesát odstínů temnoty a nadále sleduje osudy Anastasie a Christiana, kteří už jsou manželé. V hlavních rolích hrají Dakota Johnson a Jamie Dornan.





Žehušickou školu roztančí osmnáctý školní ples

Žehušice – Osmnáctý školní ples začne v sobotu 10. února ve 20 hodin v tělocvičně Základní školy J.V. Sticha – Punta v Žehušicích. Ples zahájí předtančení Tanečního klubu Chvaletice, finalistů Mistrovství České republiky formací standardních tanců. K poslechu zahraje skupina Faust Band.



Malešovem projde vyhlášený masopustní průvod

Malešov – Malešovský masopustní průvod projde městysem v sobotu 10. února. Sraz všech masek je v 8.30 hodin před areálem místního pivovaru, začátek masopustního veselí je naplánován na 9 hodin na nádvoří gotické tvrze. Po skončení průvodu se masky přesunou do restaurace u parku, kde se bude konat taneční zábava.



V Janovicích to rozjedou na karnevalu děti i dospělí

Červené Janovice – Děti i dospělí to rozjedou na karnevalu v sobotu 17. února v červenojanovické sokolovně. Dětský karneval zde pro ně bude ten den připraven od 13.30 hodin. Dospělí je pak v karnevalovém veselí vystřídají ve 20 hodin. Vstup v maskách vítán, organizátoři navíc slibují bohatou tombolu a diskotékovou hudbu 70. a 90. let.



Rataje nad Sázavou oživí velký rej maškar

Rataje nad Sázavou – O tradiční masopustní průvod nepřijdou ratajští obyvatelé ani letos. Uskuteční se v sobotu 10. února od 12.45 hodin, kdy je naplánován sraz všech masek na nádvoří ratajského zámku. Do ulic městyse průvod vyjde ve 13 hodin a bude procházet horní části Rataj a zamíří zpět na zámek, kde bude v zámeckém šenku pokračovat další zábava a připraveny jelita, jitrnice a guláš.



V České se znovu usídlí filmaři, v ulici nezaparkujete

Kutná Hora – Filmaři, kteří natáčejí seriál První republika se znovu vrátí do města. V pátek 23. února zde budou natáčet v pořadí již třetí řadu a znovu se tak vrátí Dajbychovy vily. Řidiči ale musí počítat s tím, že v ten den v ulici nezaparkují a to v době od 6 do 22 hodin. Filmaři totiž potřebují, aby na komunikaci v době natáčení nestála žádná vozidla.



V Kochánově budou mít nové veřejné osvětlení

Kochánov – Na nové veřejné osvětlení se mohou těšit obyvatelé obce Kochánov u Mitrova. Příslušný městský úřad už na rekonstrukci veřejného osvětlení vydal stavební povolení a pokud se proti němu žádná z dotčených stran v zákonné patnáctidenní lhůtě neodvolá, nebude mu už nic stát v cestě.