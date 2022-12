KrisKros vrátil Janovice o krůček zpět v čase. V kostele zněly vánoční melodie

Richard Karban

Už několik let zakončuje vokální skupina KrisKros a cappella svůj koncertní rok vystoupením v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích. To letošní, které se konalo ve čtvrtek 29. prosince, kostel zaplnilo do posledního místečka.

KrisKros a cappella zaplnili kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích do posledního místečka. | Foto: Richard Karban