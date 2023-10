Svůj první videoklip natočil začínající kutnohorský muzikant Kryštof Dostál. Režie se ujal Petr Vinc Havlíček, který má za sebou natáčení videoklipů kapel jako Rybičky 48, Harlej nebo zpěváka Jakuba Děkana.

Natáčení klipu Kryštofa Dostála v kutnohorském skateparku Klimeška. | Foto: se souhlasem Petra Vince Havlíčka

„Svižná punkrocková melodie skloubená s moderními prvky popu. Kytarová linka je fresh a Kryštof má naprosto přirozenou mluvenou angličtinu a příjemnou polohu hlasu pro tenhle žánr, to mě nadchlo asi nejvíc. Zní to opravdově americky. Hned jsem věděl, že se na tuhle pecku bude točit super klip,“ charakterizoval režisér Petr Vinc Havlíček skladbu Sweet like candy, k níž točil klip.

Záběry se natáčely v Kutné Hoře u morového sloupu nebo v Třešňovce. Nejvíce prostoru ale dostala další lokalita. „Spoustu volného času trávím v kutnohorském skateparku na Klimešce, takže byla jasná volba, kde se bude hlavní děj klipu odehrávat,“ zmínil Kryštof Dostál, který vystupuje po přezdívkou WholsDatwish.