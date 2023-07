/FOTO, VIDEO/ U chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře odstartuje v pátek 28. července už jedenáctý ročník českého ukulele festivalu. Akce, která je vůbec první svého druhu v Evropě, se poté na oba víkendové dny přesune jako už tradičně do místa, kde vznikla, tedy do Únětic u Prahy. Hlavní hvězdou programu bude letos ukulelista celosvětového formátu, šestnáctiletý Feng E z Taiwanu. Návštěvníky navíc čeká vůbec první workshop havajských tanců Hula v historii festivalu.

Český ukulele festival 2017 | Foto: se souhlasem pořadatelů Českého ukulele festivalu

Ačkoli je hlavní scénou festivalu už jedenáct let unětický pivovar, jeho samotné zahájení je takzvaně putovní. Letos podruhé toto privilegium připadlo Kutné Hoře a vstup je tady zdarma.

„Chceme, aby naši zahraniční hosté poznali krásy Česka a také abychom rozšířili povědomí o ukulele,“ vysvětlila Tereza Novotná, která má na starosti PR a marketing festivalu.

Místa zahájení akce pak organizátoři vybírají podle vzdálenosti a dostupnosti Únětic. „Je to taková ,poutavka’, aby se lidé, kteří nevědí co je ukulele, dozvěděli o co jde. A rozhodně to není jenom folk,“ dodal ředitel festivalu Ben Anderson.

Z Taiwanu poprvé do Evropy

Na seznamu hostů letošního ročníku je podle organizátorů řada známých ukulele osobností, ovšem tou hlavní hvězdou je bezesporu finalista soutěže America’s Got Talent a ukulelista celosvětového formátu Feng E. Pro tohoto šestnáctiletého Taiwance, který svými skladbami dobývá youtube, bude jeho vystoupení v Česku současně i evropskou premiérou. Malou ochutnávku ze svého repertoáru představí tento fenomenální mladík už v pátek v Kutné Hoře.

Feng E při svém vystoupení v EllenShow

Zdroj: Youtube

Dalším umělcem mezinárodní scény, který do Evropy přijede úplně poprvé je zkušený ukulelista Bartt Warburton z Kalifornie.

„Ben Anderson v průběhu roku navštěvuje jiné ukulele festivaly, poznává nové interprety a objevuje talenty,“ přiblížila Tereza Novotná, jak se organizátorům podařilo účast takových celebrit pro festival zajistit.

„Třeba Ukulele Bartt hrál ve Velké Británii, ale nikdy v Evropě, a Feng E má vůbec první cestu sem z Taiwanu,“ upřesnil Ben Anderson.

Na festivale ale vystoupí i Dead Mans Uke, Amelia Coburn a Peter Moss z Velké Británie, Calico z Rakouska, Cleo z České republiky a další české i zahraniční kapely.

Ukulele Bartt Warburton hraje Yesterday od Beatles

Zdroj: Youtube

Během odpoledního programu bude u chrámu sv. Barbory slyšet nejen spoustu skvělé hudby. Návštěvníky čeká možnost zúčastnit se v rámci festivalu i vůbec prvního workshopu v havajském tanci Hula. Povede ho taneční skupina Avei Varu z Polska v čele s Hinateou Vannes původem z Tahiti. „Workshop je pro všechny, Hinatae nám ukáže jak, a budeme tancovat,“ říká ředitel Anderson. Další různě zaměřené workshopy pro začátečníky i pokročilé, vedené českými i zahraničními profesionály se potom konají během soboty a neděle v Úněticích, kde je hlavní scéna celého festivalu.

První ročník českého ukulele festivalu se uskutečnil v roce 2012. Založil ho Ben Anderson, který se zamiloval do ukulele a stal se členem Prague Ukulele Band. Za uplynulých deset let se festival rozrostl a zúčastnily se ho tisíce lidí z více než 27 zemí z celého světa. Britský deník The Guardien ho dokonce zařadil mezi desítku nejlepších festivalů Evropy. Koná se pod záštitou Spolku na obnovu únětické kultury.

Program v Kutné Hoře

Pátek 28 / 7 / 2023 — Kutná Hora

Adresa festivalu je zde. MHD spoje jsou zde.

15.00 Gabriela la Foley (UK) + Feng E (Taiwan) + Ukulele Bartt Warburton (USA)

16.00 Open Mic

17.00 Avei Varu Polynesia s Hinatea – workshop havajského a polynézských tanců

18.00 U-Kúže (CZ)

19.00 Dead Mans Uke (UK)

20.00 Pražský Ukulele Band a Tři bílé vrány (CZ + JP)

Celý program zde