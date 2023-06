/FOTO, VIDEO/ Sobota bude v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře patřit polskému nezávislému umění. Odpolední program k aktuální výstavě Necenzurováno přinese komentovanou prohlídku výstavy i literární pořad.

Jezuitská kolej v Kutné Hoře, sídlo Galerie Středočeského kraje (GASK) | Foto: archiv Deníku

Galerie Středočeského kraje, která sídlí v bývalé jezuitské koleji, na sobotu 10. června připravila doprovodný program k nové výstavě Necenzurováno – Polské nezávislé umění 80. let.

Akce začne ve 14 hodin komentovanou prohlídkou s kurátorem výstavy Richardem Drurym. V 16 hodin pak bude pokračovat literárním pořadem s názvem Hlasy: polská nezávislá poezie a doba nesvobody. „Představí literární kontext doby, kterou výstava prezentuje, mj. na příkladu díla Jana Polkowského, jednoho z básnických symbolů odporu proti výjimečnému stavu z roku 1981,“ píše se v pozvánce.

Zdroj: Youtube

Výstava Necenzurováno byla v GASK zahájena konci května potrvá do 17. září. Web galerie uvádí, že se jedná o jedinečnou průřezovou výstavu nezávislého polského umění 80. let 20. století. „Jde o polský ekvivalent tehdejší české neoficiální výtvarné scény, reagující na realitu Solidarity a výjimečného stavu z roku 1981. Jedná se o umění angažované a ponořené do dějinného kontextu, přesto i v dnešních souvislostech stále aktuální,“ píše se na webu.

V prostorách GASK je představeno okolo sto třiceti děl šedesáti umělců, kteří v tomto období na protest proti vyhlášení výjimečného stavu bojkotovali kulturní politiku komunistických orgánů Polské lidové republiky. K vidění jsou obrazy, sochy, instalace, plakáty, fotografie i filmy.

Výstava se koná ve spolupráci Galerie Středočeského kraje, Centra současného umění – Zámku Ujazdowski ve Varšavě, Institutu Adama Mickiewicze a Polského institutu v Praze.

PROGRAM

14.00 Komentovaná prohlídka výstavy Necenzurováno

16.00 Hlasy – Literární večer věnovaný polské opoziční literatuře 80. let a prezentace českého vydání básnické sbírky Jana Polkowského Hlasy (Głosy).

Hosté:

Przemysław Dakowicz – literární historik a básník

Józef Ruszar – ředitel Institutu literatury

Lucie Szymanowska – překladatelka