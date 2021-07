Mezinárodní hudební festival Kutná Hora, který se ve městě odehraje v posledním srpnovém týdnu od 21. do 29. srpna, připravil pro letošek skutečnou hudební lahůdku: kompletní provedení všech klavírních sonát Ludwiga van Beethovena v podání Konstantina Lifschitze. Tradiční večerní program tak doplní podvečerní řada souborného provedení Beethovenových dvaatřiceti sonát.

Konstantin Lifschitz. | Foto: Archiv festivalu

Program sonát bude rozdělen do osmi koncertů od druhého do posledního festivalového dne a bude probíhat zpravidla v kostele sv. Jana Nepomuckého. Posluchači se Beethovenových děl dočkají od toho nejpovolanějšího. Umělecký ředitel festivalu a violoncellista Jiří Bárta nazval Konstantina Lifschitze vrcholným Beethovenovým interpretem. „Když jsem ho slyšel poprvé, hrál právě Beethovena. Bach a Beethoven v jeho podání, to je neskutečný zážitek,“ předeslal.