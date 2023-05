/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dvě metalové kapely rozduněly v sobotu 22. dubna večer hudební klub Česká 1 v Kutné Hoře. Program zahájila skupina Power 5, která přijela z Broumova a přivezla s sebou pořádnou dávku power metalu. Ostatně samotný název kapely dává tušit, jakým směrem se její hudební styl ubírá. Skupina vydala šest řadových alb, z níž poslední vyšlo v roce 2021 pod názvem Adrenalin.

Koncert metalových kapel Power 5 a Torrax v hudebním klubu Česká 1 v Kutné Hoře | Video: Richard Karban

Kutnohorská kapela Torrax zná pomalu každou píď pódia v klubu Česká 1 jako své boty. Proto bylo i symbolické, že představila nového hráče na postu sólové kytary na domácí půdě. Stal se jím Johny Shredder, exkytarista skupiny Rebel ze sousední Čáslavi.

Torrax se může pochlubit dvěma alby, ke kterým byly vydány i videoklipy. Dost možná se dočkáme nějaké novinky, kapela je prý velmi často vídána ve své zkušebně.

Zdroj: Youtube

Kutnou Horu čeká poměrně bohatý hudební program. V sobotu 6. května vystoupí v Blues Café Honza Křížek (ex. Walk Choc Ice, ex. Blue Effect ) s akustickým triem. Na stejném místě se pak v sobotu 20. května představí Jan Stehlík, respektovaný interpret klasického amerického blues, se svým hudebním uskupením St. Johnny Trio. V pátek 26. května se uskuteční koncert skupiny okolo zpěváka a bluesového písničkáře Geralda Clarka z Johannesburgu, Gerald James Clark Trio.

V kutnohorském Blues Café zněl jazz a blues. Zahrála Petra Börnerová s rodinou

Komu by se zdála bluesová nálož malá a není pověrčivý, může se vydat v pátek 13. května do České 1 na čáslavskou kapelu Gamba Blues Band. Kutnohorský klub připravil na květen zajímavé koncerty i pro příznivce tvrdší muziky. V pátek 5. května tam zahraje punkrocková kapela Labasheeda sídlící v Amsterdamu, kterou doplní domácí The Crushers. Opravdovou lahůdkou pro milovníky nekompromisně tvrdé hudby bude v pátek 12. května trojkoncert kapel Welicoruss, Vanaheim a blackdeathmetalových Okult.

Kousek za hranicemi Kutné Hory, v Hlízově, vystoupí ve čtvrtek 27. dubna v pivovaru Holanďan, zajímavé blues-punkové duo The Deadbeatz z Rakouska.