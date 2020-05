ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

V tuto chvíli je již k dispozici Informační centrum na Palackého náměstí, a to do od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin, soboty, neděle a svátky od 10 do 16 hodin. Zrcadlové bludiště v Šultysově ulici se otevřelo na prvního máje a v průběhu května zůstane otevřené o státním svátku a víkendech.

Další prostory budou následovat. V pondělí 11. května se otevře Galerie Felixe Jeneweina, Spolkový dům, Muzeum kutnohorské čokolády, Muzeum Knihtisku, Muzeum Lega, Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel a Alchymistická dílna v Sankturinovském domě. Průvodcovská služba umožní procházky městem s průvodcem (do pondělí 25. května bez interiérů památek).

České muzeum stříbra (zatím bez možnosti prohlídky dolu), Galerie středočeského kraje a Dačického dům se otevřou v úterý 12. května. Interiéry Vlašského dvora, chrám sv. Barbory spolu s informačním centrem, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a kostnice spolu se zdejším informačním centrem se návštěvníkům otevřou v pondělí 25. května.

Informace ohledně provozování turistických cílů podléhají rozhodnutí Vlády ČR. Ve všech turistických cílech budou zavedena potřebná hygienická opatření, otevírací doba se od té běžné může lišit. Více informací naleznete na www.kutnahora.cz nebo na webových stránkách jednotlivých provozovatelů.