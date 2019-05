Kutná Hora se roztančí v rámci 36. přehlídky dětských skupin scénického tance

Kutná Hora - Město se po roce opět roztančí u příležitosti 36. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance. Konat se bude od 17. do 19. května. K vidění bude to nejlepší, co vzešlo ze 12 postupových přehlídek.

Scénický tanec. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Páteční a sobotní večery vždy od 19 hodin budou v Městském Tylově divadle patřit přehlídce s názvem Dítě v tanci. Půjde o mozaiku toho nejlepšího, co vzešlo ze 14 krajů na 12 krajských postupových přehlídkách. Akci pak uzavřou výstupy z tvůrčích tanečních a hudebních dílen pro děti v nedělním čase od 14 hodin v zahradách GASK. „Přehlídka vykvetla v pestrou paletu 240 tanců na krajských postupových přehlídkách, kterých se účastnilo téměř 2400 dětí, tanečnic a tanečníků. Z tohoto bohatství programová rada přehlídky přijala všechny krajské nominace. Uvidíme tak ve dvou přehlídkových večerech 26 choreografií, ve kterých účinkuje 285 tanečnic a tanečníků," uvedl Josef Dušek z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu.

Autor: Hana Kratochvílová