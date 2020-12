Kutnohorské partě zpěváků, která s Deníkem už osmým rokem zpívá vždy na Palackého náměstí, bylo ale líto, že se letos nemohou sejít v hojném počtu. Rozhodli se proto připravit speciální procházku Kutnou Horou se sedmi stanovišti, kde budou moci lidé zpívat – sice v menším počtu, za to až do úterý 5. ledna.

Na každém stanovišti je umístěna jedna koleda. Stačí načíst QR kód a zazpívat si společně s kutnohorskými zpěváky. První stanoviště se nachází právě na tradičním místě zpívání – pod vánočním stromem na Palackého náměstí. „S sebou budou lidé potřebovat jen telefon s čtečkou QR kódů a tužku a papír pro zaznamenávání odpovědí,“ uvedly za pořádající obecně prospěšnou společnost Kutnohorsko.cz Lucie Francová a Hana Bendová.

Zpívání je totiž navíc spojené se soutěžními otázkami. Správné odpovědi pak lidé budou moci házet do poštovní schránky na dveřích Muzea čokolády na Komenského náměstí. Tři výherce čeká sladká odměna.

Zrealizovat tuto akci od prvotního nápadu do odstartování zpěvu trvalo necelých 14 dní a povedlo se to v prý jen díky nadšení a podpoře spousty lidí. „V prvé řadě děkujeme Jitce Řeháčkové, Lucii Römer a Lence Najjar, že jsme se mohli inspirovat akcí Zpíváme dětem, a také Lence Choutkové za inspiraci adventní orientační hrou Putování do Betléma přes Kutnou Horu, kterou jsme si moc užili v loňském roce,“ doplnily organizátorky.

Obrovské díky prý patří zpěvákům jednotlivých koled a zároveň autorům video nahrávek, kteří Lucii Francovou a Hanu Bendovou neodmítli a šli do toho i přes šibeniční termín. „Děkujeme Hudební škole Yamaha, Michalu Smrkovskému a Janě Štolbové z kolektivu DDM, Michalu Karbanovi s Check Accordion Trio, kdy nahrávka přišla až z dánského Odense. Dále Kamile a Emě Nedvědovým z Učitelského smíšeného pěvecký sboru Tyl, Beátě Peterkové a Janu Drahotovi ze ZUŠ Kutná Hora a konečně také Mateřské škole Pohádka,“ zdůraznily organizátorky.

Právě na mateřinku zbyla nejdelší koleda, a ačkoliv na její nácvik měly paní učitelky s dětmi nejméně času ze všech zpěváků, vše se podařilo.

Lucie Francová a Hana Bendová přiznaly, že na začátku je ani nenapadlo, že se jim podaří tak krásné a různorodé nahrávky získat, většinou navíc s vlastním hudebním doprovodem. „Můžete se tak zaposlouchat do akordeonu, do violoncella nebo třeba do klavíru,“ dodaly.