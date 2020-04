ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Stejně jako v obchodech, i v knihovně budou muset lidé používat dezinfekci a ochranné pomůcky; stejně tak je čeká dodržování rozestupů a omezí se počet osob v půjčovnách. „Věříme, že do budovy nebudou vstupovat návštěvníci s akutními zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci nebo podléhající karanténě,“ uvedlo vedení knihovny.

Knihy, které se vrací do knihovny, čeká karanténa. Tam budou 72 hodin. Pokud můžete, využijte raději pro vracení knih a dokumentů bibliobox před knihovnou.

„Knihovna bude zpřístupněna především pro půjčování a vracení knih a dalších druhů dokumentů a poskytování informačních služeb. Čtenářům, kteří mají doma knihy a další druhy dokumentů, vypůjčené před uzavřením knihovny - 13. března 2020 - je výpůjční doba prodloužena do konce června 2020,“ uvedli.

Knihovna by se měla postupem času ještě více otevírat. „Předpokládáme, že tento stav potrvá do 25. května, kdy by se měly povolovat další aktivity, jako například kulturní a vzdělávací akce,“ uvedlo vedení knihovny.

Poté, pokud to epidemiologická situace dovolí, by knihovna obnovila další služby: kopírování, tisku, zpřístupnila čítárnu, studovnu, veřejný internet, pobočky Malín, Kaňk i ZŠ Jana Palacha.