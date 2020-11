„V tuto chvíli stále máme v plánu trhy uskutečnit, akorát bez kulturního programu, bude se pouštět pouze reprodukovaná hudba. Samozřejmě je to ale podmíněno tím, jak se bude situace vyvíjet do 20. listopadu, kdybychom už mohli vědět, jestli bude prodloužen nouzový stav a jaká vládní nařízení budou platná,“ potvrdila místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Totéž prý platí i o rozsvěcení stromu, který by měl do centra města dorazit už v úterý 10. listopadu, poté začnou Technické služby Kutná Hora s jeho výzdobou. „Termín 4. prosince pro rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí je sice platný, ale už nyní k této akci přistupujeme tak, že nebude probíhat za přítomnosti široké veřejnosti. I v tomto případě však počkáme na vývoj situace do 20. listopadu,“ doplnila.

S letošní podobou adventu vyčkávají také v Čáslavi. „V pondělí 9. listopadu bude vedením města finálně rozhodnuto, zda se adventní trhy uskuteční a v jaké podobě,“ uvedla vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace Adéla Váňová. I tak se ale prý lidé mají na co těšit a o vánoční atmosféru v centru města rozhodně ani letos nepřijdou.

„V letošním roce se poprvé čáslavská radnice promění v monumentální svítící adventní kalendář. V průběhu adventu se postupně rozzáří čtyřiadvacet sněhových vloček v oknech jejího průčelí. Rozsvícení každé z vloček doprovodí hra světel a vánoční hudba speciálně komponovaná pro tuto událost,“ předeslala vedoucí.

Dobrou zprávou rovněž je, že na náměstí v centru i letos dorazí vánoční strom a dočká se i slavnostního rozsvícení. Je z Čáslavi, roste v areálu za bytovými domy v ulici B. Němcové a jeho kácení a převoz se bude konat 19. listopadu. V současné době město řeší vše potřebné, tedy povolení ke kácení, trasu odvozu. „Jsme v kontaktu se všemi firmami, které se akce zúčastní,“ doplnila Váňová.

Strom by se měl rozsvítit první o adventní neděli 29. listopadu „Účast veřejnosti na rozsvícení se bude odvíjet od aktuálního vývoje situace s koronavirem v České republice a s tím spojených vládních nařízení,“ doplnila vedoucí odboru.

Také ve Zruči nad Sázavou zvolili v otázce adventních oslav vyčkávací taktiku. „Město pořádá adventní trhy a s ním spojené rozsvícení vánočního stromku pravidelně první adventní neděli. Ta připadne letos na 29. listopadu, takže pokud se neprodlouží nouzový stav, stále ještě o adventních trzích uvažujeme. Samozřejmě pokud bychom je pořádali, tak za dodržení všech hygienických nařízení,“ uvedla vedoucí vedoucí odboru kultury, školství a sportu města Martina Fialová.

Pokud by trhy proběhnout nemohly, rozsvítili by ve Zruči strom bez veřejnosti. „Letošní zajímavostí je, že vánoční stromeček jsme přestěhovali z náměstí JUDr. Svobody do Zručského dvora,“ dodala Martina Fialová.