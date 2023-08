/FOTO, VIDEO/ První měsíc prázdnin je za námi a do druhé poloviny se přehoupnul i festival Kutnohorské léto, do kterého se i v letošním roce zapojila s programem pro celou rodinu Průvodcovská služba Kutná Hora. Jenom speciální prohlídky ve Vlašském dvoře si užilo už více jak pět stovek návštěvníků.

Kutnohorské léto 2023 ve Vlašském dvoře. | Foto: se souhlasem Průvodcovské služby Kutná Hora

Prohlídky ovšem nejsou to jediné, co si letos v létě Průvodcovská služba pro návštěvníky připravila. Vlašský dvůr o prázdninách ožívá také divadlem. „V rámci prázdninových produkcí Kutnohorského léta nemůže samozřejmě Vlašský dvůr, jako jedinečná mincovna českého království a zároveň od 15. století sídlo českých králů, chybět. Zákoutí Vlašského dvora doplňují také atmosféru všech představení, která jsme sami, či ve spolupráci s dalšími subjekty připravili,“ říká ředitelka Průvodcovské služby Kutná Hora Andrea Kapounková.

Příběh mince

Premiéra večerního představení Příběh mince se uskutečnila 29. července. Představení obohacuje Kutnohorské léto již druhým rokem, letos doplněno o novinky. Kromě světelného vylepšení pořadatelé zařadili více tance a divácké odměny. Příběh mince není jen klasické divadlo.

Scénické představení Příběh mince na nádvoří Vlašského dvora:

„V predstavení som spájala to, s čím máme so spolutvorkyňou a producentkou predstavenia Andreou Kapounkovou skúsenosť, a tak som prežitok z príbehu postavila na tanci, ohni, špecifickej selekcii hudby a speve,“ připomíná režisérka Jana Janků s tím, že večerní scénické představení začíná vždy až po západu slunce pro hezký mystický zážitek. Spolu s veřejnou generálkou zhlédlo letošní uvedení už přes dvě stovky posluchačů (přibližně o 50 osob více než v loňském roce). Přidat se k nim můžete i vy, další reprízy jsou naplánované na 26. srpna a 9. září.

Spolek panen kutnohorských, Kytice a pohádka

Představením Spolek panen kutnohorských se letos ve Vlašském dvoře prezentuje Divadlo Kůzle a přátelé. „Mikuláš Daczický z Heslova a Karel Sabina mi se svými knihami dělali společnost od prosince až do začátku hraní. Využili jsme jejich díla a použili je během našeho představení, ve kterém si hrajeme s prchlivými vztahy,“ prozradila svoji inspiraci Silvie Pokorná, která je srdcem a režisérkou podvečerní divadelní procházky začínající na nádvoří, pokračující v audienční síni Vlašského dvora a následně se přesouvající do přilehlého parku s nezapomenutelnými výhledy. Vtipy o láskách za doprovodu kytary si můžete příjít poslechnout ještě 10. a 17. srpna.

Pozvánka na představení Kytice Ochotnického spolku Tyl:

K létu ve Vlašském dvoře patří již neodmyslitelně také představení kutnohorského Ochotnického spolku Tyl, který letos slaví 180. výročí svého založení. Ochotníci si na prázdninové měsíce připravili zhudebněnou Kytici a pohádku pro děti. Třináct Erbenových balad ožíje na večerním nádvoří s živou kapelou a dechberoucí atmosférou opět již v pátek 11. a v sobotu 12. srpna, děti se mohou těšit na pohádku O kouzelném pírku ptáka loskutáka v neděli 13. srpna. Kompletní přehled letních představení ve Vlašském dvoře, předprodej vstupenek a další informace najdete ZDE. Vstupenky je možné zakoupit také v pokladně Vlašského dvora.

Zábavná prohlídka královské mincovny

Jste hraví a soutěživí? Pak je prohlídka s názvem Poklad na Vlašském dvoře šitá na míru přímo vám. Nebojte se, žádné extra těžké otázky, výčet letopočtů ani příliš velké znalosti mít nemusíte. Stačí během prohlídky bedlivě poslouchat a být pozorný. Pravidla hry se dozvíte na nádvoří, jako bonus si můžete zkusit vyrazit pražský groš. Ptáte se, zda je to prohlídka pro děti nebo pro dospělé? Kostýmovaný průvodce Tomáš Dostál nám pověděl svoji zkušenost: „Stalo se mi, že se během odpovídání na otázky dospělí návštěvníci chovali jako malé děti. Jsou soutěživí a je na nich vidět, že je to baví. Líbí se mi specialitky, které jsme si pro letošní kutnohorské léto přichystali.“ V srpnu je naplánovaný ještě jeden termín a to v sobotu 19.8. Více informací i předprodej najdete ZDE, kvůli omezené kapacitě pořadatelé doporučují zakoupit vstupenky předem.