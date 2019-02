Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Legenda Československého undergroundu, skupina The Plastic People of the Universe, zahrála v sobotu 2. února v kutnohorském klubu Česká 1.

Kapela vznikla v roce 1968 a až do roku 1989 čelila perzekucím od vládnoucího režimu. Vše vyvrcholilo roku 1976 uvězněním několika členů. S tím nesouhlasila skupina opozičních intelektuálů v čele s Václavem Havlem, která vyvolala kampaň za jejich propuštění. Jejich úsilí vyvrcholilo v lednu 1977 Chartou 77.

Dalším milníkem PPU byl rok 1982, kdy byl státní bezpečností v rámci akce „Asanace" donucen k emigraci Vratislav Brabenec. Od té doby přestala kapela veřejně vystupovat a věnovala se tvorbě ve „studiu“. Posléze se skupina rozpadá, část muzikantů přechází do projektu Mejly Hlavsy Půlnoc.

Ke sjednocení kapely dochází koncertem u příležitosti dvacátého výročí vzniku Charty 77. Na koncert navazují domácí i zahraniční turné, která však končí úmrtím Mejly Hlavsy. Po jeho smrti se kapela nakonec rozhodne pokračovat dál v hraní. V roce 2015 se po neshodách kapela štěpí na dvě tělesa. Na The Plastic People of the Universe (Brabenec, Janíček) a na The Plastic People of the Universe new generation (Kabeš, Karafiát). A právě new generation přilákala na koncert do Kutné Hory generaci spíše starší. Posluchači ocenili potleskem jak staré kousky, tak i písničky novější. Každopádně se ukázalo, že to Plastikům pořád dobře hraje.