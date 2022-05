Letní program v galerii toho ale nabídne mnohem více. Už 1. července se na vodním pódiu fanouškům představí propojení hudebních uskupení Aneta and the Soul Uncles a Lazy Brass. Zatímco Aneta and the Soul Uncles nedávno zahrála v klubu Česká 1, formace Lazy Brass se v Kutné Hoře představí vůbec poprvé. A oboje bude stát za to.