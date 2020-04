ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Pro majitele atrakcí je situace jedním slovem špatná, okomentoval aktuální situaci hlavní organizátor Sedlecké poutě Josef Tříška. Program byl připravený, atrakce také, to všechno ale nyní přijde vniveč. „Každý s tím počítal. Dávají hodně peněz do údržby, stálo je to hodně úsilí, pracovali na tom. Letos nikdo nepřijede, peníze budou chybět,“ vysvětlil. A jestli to bude pro někoho likvidační opatření, po kterém bude muset skončit s podnikáním? Jak naznačil, situace nevypadá pro všechny růžově.

Všichni asi nepřežijí

„Určitě to všichni nepřežijí. Nedá se nijak vydělávat. Budeme se muset snažit, abychom současné období nějak přečkali a potom mohli znovu vyrazit,“ řekl. Jak ale vzápětí podotkl, kdy to bude možné, stále zůstává velkou otázkou.

Na dotaz, zda by pro něj bylo zajímavé uspořádat Sedleckou pouť v jiném netradičním termínu ještě letos, odpověděl že ano; je tu ale jeden poměrně zásadní problém. Nikdo totiž netuší, jak dlouho bude koronavirus v České republice, potažmo na celém světě, ještě řádit. Stejně tak nikdo neví, kdy pominou aktuální vládní nařízení.

„Představoval jsem si náhradní termín ještě před prázdninami, jestli by to tam ještě šlo, jestli by byl termín volný. Volal jsem na ministerstvo, posílal jsem maily, ale nikdo na to neumí odpovědět,“ vyprávěl Josef Tříška.

Pouť o prázdninách?

V úvahu podle jeho slov přichází i pouť o prázdninách. Zatímco v jiných letech by to bylo zcela nemožné, protože většina lidí je pryč po dovolených, letos to bude patrně jiné a Češi nebudou moci cestovat do zahraničí. „Musíme ale vědět, kdy veškerá opatření skončí, kdy nás pustí pouť uspořádat,“ zdůraznil. Sám se ale rozhodně nechystá, že by s podnikáním na nějaký čas přestal.

„Jsem v tom odmala, nenecháme toho. To bychom museli prodat kolotoče a to dělat nebudeme,“ řekl. Jedná se totiž o rodinnou tradici. Podle jeho vyprávění zažila rodina podobná omezení těsně po druhé světové válce, kdy šlo o finančně velmi složité období. „Vyprávěla mi to maminka, které je 84 let, jak to tenkrát bylo těžké,“ uvedl.

Chce se ucházet o pomoc státu, o kterou mohou živnostníci žádat. „Když ale sleduji média, tak tomu moc nerozumím. Budeme se ale o to ucházet. Abych přerušoval podnikání a šel na úřad práce, to ne. Musím něco vymyslet, abychom to přečkali a později pokračovali dál,“ řekl rozhodně Josef Tříška.

Kutnohorská pouť v Sedlci není jediná, která doplatila na koronavirus. „Po Kutné Hoře jezdíme do Libice. Tam nám ohlásili, že se konat nebude, je to 14 dní po Kutné Hoře. Tato opatření se nejspíše ještě na nějaký čas protáhnou,“ dodal organizátor Sedlecké poutě.