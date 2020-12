Vít Šneberg maluje obrazy pro radost. Svoji, ale hlavně druhých. Proto svá díla neprodává, ale daruje. Rodině, přátelům, kamarádům. Tentokrát se však svůj obraz, vystihující nynější těžké covidové období, rozhodl dát do dobročinné aukce a výtěžek z prodaného díla věnovat na podporu gastro provozu v Čáslavi.

Zdroj: Vladimír HavlíčekObraz je k vidění v provozovně U dvou přátel do pátku 8. ledna. Přestože může být restaurace z důvodu vládních omezení zavřena, její zaměstnanci obraz zájemcům rádi zpřístupní. Případní zájemci o vystavený obraz se mohou 8. ledna od 15 hodin zúčastnit dobročinné aukce v restauraci U dvou přátel.

Čáslavský amatérský malíř Vít Šneberg zas tak úplně amatérský není. Dokazuje to nejen zájem o jeho díla, ale také úspěšná výstava uspořádaná Městským muzeem a knihovnou Čáslav k jeho padesátinám.

Dejme ale slovo čáslavskému rodáku, kterému nikdo neřekne jinak, než Víťa: „Přestože maluji od dvaceti let, v posledních letech se této činnosti věnuji více. Možná to souvisí s narozením vnuka a člověk si po padesátce také uvědomí, že čas letí čím dál rychleji.“ A proč se zapojil do dobročinné aukce? Na to čáslavský umělec odpověděl jednoduše: „Chtěl jsem být prospěšný.“