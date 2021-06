Hlavním těžištěm výstavy jsou díla kutnohorského malíře Josefa Krčila (1906 - 1985), který se soustředil nejen na architekturu a malebná zákoutí města, ale i na portrétovou malbu. Mezi třinácti představenými malíři vyniká další malíř z Kutné Hory Josef Jan Šedivý (1887 - 1956), zdůrazňující ve své tvorbě patinu a starobylost význačných kulturních památek.

Milovníky přírody zaujme chrudimský rodák, malíř Gustav Porš (1888 - 1955), patřící k uznávaným umělcům a významným postavám české krajinomalby první poloviny dvacátého století. Ve svých obrazech zachycuje tvář zejména Českomoravské vysočiny. A děti jistě ocení Koně od Jana Ferdinanda Pistoriuse (1899 - 1985), patřícího spolu s Ludvíkem Vacátkem k nejvýznamnějším malířům koní.

Výstava potrvá do neděle 27. června a navštívit ji můžete vždy od úterý do neděle od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Na výstavě také mohou návštěvnici odpovědět na otázku a získat jeden z vystavených obrazů.

Městské muzeum a knihovna Čáslav