Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Dvanáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu je definitivně minulostí. Závěrečný koncert se odehrál v prostorách chrámu svaté Barbory, kde zazněly skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka. V průběhu festivalových večerů měli posluchači možnost navštívit deset koncertů v podání výjimečných hudebníků, kteří na pódiu nechávali doslova svá srdce.

Světoznámí umělci jezdí do města UNESCO hlavně díky uměleckému řediteli festivalu, violoncellistovi Jiřímu Bártovi. Ten si do Kutné Hory zve své kolegy, se kterými se setkává na festivalech ve světě a je pro ně zárukou vysoké kvality a tvůrčí muzikantské atmosféry. To je také důvod, proč si někteří najdou každý rok čas ve svém plném kalendáři a zamíří právě sem.